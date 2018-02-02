غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال لدى 5 شركات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 5 شركات بالقطاع الخاص، هي: “شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه – شركة أبو سرهد لخدمات النقد والصرف الآلي – الشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية – شركة مدار التأمين – شركة أسواق الجزيرةط.

وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:

– موظف إداري.

– مراجع مالي.

– رجل أمن.

– مهندس مدني.

– مراسل.

– مأمور سنترال.

– معقب.

– محاسب.

– مسؤول عهدة ثانٍ.

– مسؤول عهدة (سائق).

– عداد.

– مدخل بيانات.

– مسجل معلومات جغرافية.

– مساح.

– مهندس معماري.

– مهندس مساحة.

– مستشار تثمين عقاري.

– مستشار قضايا.

– مدير مشروع.

– مسوق.

– أخصائي موارد بشرية.

– محاسب زبائن.

– حارس أمن.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).

ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :