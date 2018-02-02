غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال لدى 5 شركات

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 5 شركات بالقطاع الخاص، هي: “شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه – شركة أبو سرهد لخدمات النقد والصرف الآلي – الشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية – شركة مدار التأمين – شركة أسواق الجزيرةط.
وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:
– موظف إداري.
– مراجع مالي.
– رجل أمن.
– مهندس مدني.
– مراسل.
– مأمور سنترال.
– معقب.
– محاسب.
– مسؤول عهدة ثانٍ.
– مسؤول عهدة (سائق).
– عداد.
– مدخل بيانات.
– مسجل معلومات جغرافية.
– مساح.
– مهندس معماري.
– مهندس مساحة.
– مستشار تثمين عقاري.
– مستشار قضايا.
– مدير مشروع.
– مسوق.
– أخصائي موارد بشرية.
– محاسب زبائن.
– حارس أمن.
وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض – شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).
ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا).