غرفة الرياض تعلن عن 396 وظيفة شاغرة بشركة الخزف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توفر عدد (396) وظيفة شاغرة للرجال، وذلك للعمل لدى شركة الخزف السعودية.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض (الدور الأول)– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”، وذلك يومي الاثنين والأربعاء الموافق 12-14 فبراير 2018م، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهراً.

وأوضحت الغرفة أنَّ على الراغبين بالتقديم إحضار السيرة الذاتية والهوية الوطنية.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (0114040044): تحويلة: (580 – 370 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).

ولتقديم طلب توظيف، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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