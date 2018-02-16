غرفة الرياض توفر وظائف للرجال لدى القطاع الخاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “شركة داني التجارية – شركة الشرقاوي للمقاولات الكهربائية والميكانيكية – شركة أسواق التميمي – شركة وثاق القابضة”.
وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:
– بائع.
– موظف جودة اختصاص كهرباء.
– موظف جودة اختصاص ميكانيكا.
– مسؤول سلامة مهنية.
– مراقب عمال.
– فني سباكة.
– فني كهرباء.
– فني تكييف.
– مسؤول مراقبة مخزون.
– أمين صندوق.
– مسؤول مركز الخدمات.
– سائق.
– محاسب زبائن.
– مصفف بضائع.
– حارس أمن.
– مدير تنفيذي.
– مدير موارد بشرية.
– مدير مبيعات.
– مندوب مبيعات.
وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات في مقر غرفة الرياض– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”- بمركز التدريب والتوظيف بالدور السادس، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).
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