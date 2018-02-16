غرفة الرياض توفر وظائف للرجال لدى القطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “شركة داني التجارية – شركة الشرقاوي للمقاولات الكهربائية والميكانيكية – شركة أسواق التميمي – شركة وثاق القابضة”.

وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، باسم:

– بائع.

– موظف جودة اختصاص كهرباء.

– موظف جودة اختصاص ميكانيكا.

– مسؤول سلامة مهنية.

– مراقب عمال.

– فني سباكة.

– فني كهرباء.

– فني تكييف.

– مسؤول مراقبة مخزون.

– أمين صندوق.

– مسؤول مركز الخدمات.

– سائق.

– محاسب زبائن.

– مصفف بضائع.

– حارس أمن.

– مدير تنفيذي.

– مدير موارد بشرية.

– مدير مبيعات.

– مندوب مبيعات.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات في مقر غرفة الرياض– شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”- بمركز التدريب والتوظيف بالدور السادس، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).

ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا )







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