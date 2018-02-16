غرفة الرياض توفر وظائف للسعوديات بالقطاع الخاص

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “شركة ذي فاكتوري – مستشفى الحماد – شركة ميداس لصناعة الأثاث – مجموعة باسم عبدالرحمن القاسم للتجارة وفروعها”.
وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:
– مديرة معرض.
– بائعة.
– موظفة خدمة عملاء.
– محاسبة.
– صيدلية.
– مندوبات مبيعات.
– موظفة سكرتارية.
– موظفة شؤون قانونية.
– موظفة استقبال.
– مقدمة طعام.
وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).