غرفة الرياض توفر وظائف للسعوديات بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “شركة ذي فاكتوري – مستشفى الحماد – شركة ميداس لصناعة الأثاث – مجموعة باسم عبدالرحمن القاسم للتجارة وفروعها”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:

– مديرة معرض.

– بائعة.

– موظفة خدمة عملاء.

– محاسبة.

– صيدلية.

– مندوبات مبيعات.

– موظفة سكرتارية.

– موظفة شؤون قانونية.

– موظفة استقبال.

– مقدمة طعام.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).







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