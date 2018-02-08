غوستافو يُسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

المواطن - مروة نبيل

سجَّل نجم نادي الفيصلي المتألق، لويز غوستافو، هدف فريقه الأول في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النادي الأهلي قد تقدَّم بثنائية مبكرًا للغاية، حيث أحرز لاعبه سلمان المؤشر الهدف الأول في مرمى الفيصلي في الدقيقة 4، قبل أن يُسجل فيتفاتزيديس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز الـ12 على الفيصلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأمل الفيصلي في التغلب على الراقي للمرة الثاني في تاريخ المسابقة المحلية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الرابع بـ30 نقطة.







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