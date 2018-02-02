فؤاد أنور أسطورة.. وحضور الجمهور ضروري

المواطن - مروة نبيل

يُقام، يوم غد الجمعة، مهرجان اعتزال أسطورة نادي الشباب والمنتخب السعودي فؤاد أنور بمشاركة كوكبة من نجوم كرة القدم السعودية أمام النادي الأهلي المصري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وعلق الناقد الرياضي عبدالله بن زنان، على مهرجان اعتزال أسطورة الشباب لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “فؤاد أنور واحد من رموز الكرة السعودية، وأقل شيء يمكن للجمهور تقديمه هو الحضور في ليلة تكريمه”.

وتابع الناقد الرياضي ناصر الجديع، قائلًا: “فؤاد أنور كان أحد عناصر الجيل الذهبي للمنتخب السعودي وفريق الشباب وهو أحد أساطير كرة القدم السعودية.. لكنه ظلم بوجوده في فريق ضعيف إعلاميًّا وجماهيريًّا”.

وقال مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، سلطان الغشيان: “هيئة الرياضة والأندية بعدد من النجوم فعلوا ما عليهم ليكونوا من أضلاع تكريم فؤاد أنور في مباراة اعتزاله.. المتبقي على الجمهور بالحضور”.

ومن جانبه، قال المدير الفني للنادي الأهلي المصري، حسام البدري، قائلًا: “نتطلع بأن تكون مباراة اعتزال فؤاد أنور على قدر الحدث، ونشكر معالي رئيس هيئة الرياضة السعودية على كل ما قدمه للنادي الأهلي المصري”.







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