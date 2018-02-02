فاجعة قبيلة آل كزمان قحطان.. وفاة 7 في حوادث طريق الموت

المواطن - سعيد ال هطلاء - العرين - عسير

فقدت قبيلة آل كزمان قحطان، 7 من أبنائها في حادثين منفصلين.

والحادث الأول شهدته خميس مشيط وتوفي فيه علي بن سعيد آل كزمان، بينما وقع الحادث الثاني بطريق الرين وراح ضحيته 6 أشخاص وهم: مهدي بن هملان وأولاده (فهد وعلي ومحمد) وعايض بن هادي بن هملان وابنه ماجد.

وأقيمت صلاة الميت عليهم اليوم بعد صلاة الجمعة في محافظة طريب، حيث شيع أقارب الضحايا موتاهم في مقبرة الشرف في مركز العرين ببلاد قحطان.

ورصد مقطع فيديو القبور الـ7 الخاصة بالمتوفين.



والجدير بالذكر أن طريق الرين أصبح يُسمى طريق الموت؛ حيث يفتقد الدوريات الأمنية ومراكز الإسعاف، كما أنه خط واحد باتجاهين.

والطريق حيوي تسلكه آلاف السيارات الصغيرة والكبيرة يوميًّا، ويحتاج إلى اهتمام من قِبل وزارة النقل وتنفيذ ازدواجيته، وكذلك اهتمام الجهات الأمنية بتأمين دوريات أمن الطرق للحد من السرعات الزائدة وضبط المتهورين.







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