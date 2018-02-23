المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم فتح باب التقديم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مسار ابتعاث مترجمي لغة الإشارة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير يوم الخميس المقبل.

ودعت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات الراغبين في التقديم إلى الدخول على البوابة الرسمية عبر الرابط التالي (هنا) خلال الفترة من ١٢-٦-١٤٣٩هـ. وحتى 20-6-1439 هـ.

واشترطت الوزارة لمرحلة البكالوريوس :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة حكومية. الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث. ألا يزيد عمر المت​قدم على 25 عامًا. ألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 85%.







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