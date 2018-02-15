فتح عليهم النار.. تلميذ مفصول يقتل 17 شخصًا في مدرسة بفلوريدا

المواطن- واس

قُتل 17 شخصًا على الأقل عندما أطلق شاب النار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرقي ولاية فلوريدا الأميركية.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة برووارد بالولاية، سكوت إسرائيل، أن الحادثة وقعت في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية، مضيفًا أنه تم العثور على جثث 12 شخصًا داخل مبنى المدرسة، إلى جانب معلمين اثنين خارج المدرسة وشخص بشارع مجاور، فيما لقي شخصان آخران مصرعهما متأثرين بجراحهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي.

وأوضح سكوت أنه تم القبض على المسلح ويدعى نيكولاس كروز (19 عامًا) وكان تلميذًا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط، مبينًا أن البندقية المستخدمة في الحادثة من نوع ( ار-15 ).







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