فحط بسيارته في عرس بالقريات فنال جزاءه

المواطن- القريات

قبضت الدوريات الأمنية في القريات، مساء أمس الأربعاء، على مفحط استعرض بسيارته في حفل عرس بطريق عام.

وعرض المفحط حياة المارة للخطر ولم يبالِ باحترام آداب الطريق أو قوانين المرور التي تُجرم التفحيط.

وتنص المادة 69 من نظام المرور على معاقبة مرتكب مخالفة التفحيط كالآتي:

في المرة الأولى يتم حجز المركبة 15 يومًا، بالإضافة لغرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال، وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

في المرة الثانية يتم حجز المركبة 30 يومًا، بالإضافة لغرامة مالية تقدر بـ40 ألف ريال، وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

في المرة الثالثة يتم حجز المركبة، بالإضافة لغرامة مالية تقدر بـ60 ألف ريال، وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بقيمتها ثم سجنه.

وتستثنى من عقوبة الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة؛ حيث تسلم لأصحابها ويحاسب عليها المخالف جنائيًّا ومروريًّا.







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