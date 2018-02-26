فريق طبي ينقذ طفلًا اخترقت رصاصة قلبه بالخطأ

المواطن- المدينة المنورة

أنقذ فريق طبي من مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، قلب طفل (14 عامًا) تعرض للإصابة برصاصة بندقية صيد هوائية بالخطأ أثناء رحلة برية.

ووصل الطفل إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، وهو أحد المراكز المتخصصة والفريدة على مستوى المملكة، حيث اتضح بعد الكشف عليه وجود رصاصة من بندقية صيد هوائية اخترقت القفص الصدري أسفل الإبط الأيسر واستقرت في البطين الأيمن داخل القلب، وكان ذلك أثناء رحلة لتعلم الصيد برفقة عدد من أصدقاء الطفل بمدينة تبوك.

وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء العملية لاستئصال الرصاصة.

وقال مدير عام مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة استشاري القلب الدكتور إبراهيم الصبحي: إنه فور تلقي البلاغ يوم أمس الأول الجمعة وقبل وصول الحالة إلى المركز، تم استدعاء 3 فرق طبية وهي فريق القسطرة القلبية، وفريق الجراحة، وفريق التصوير القلبي (إيكو)، وعلى الفور تم تشخيص الحالة.

وتابع أن تشخيص الحالة بين أن الرصاصة مستقرة في البطين الأيسر ودخل فريق معمل القسطرة القلبية إلى القلب من خلال الشريان الفخذي، وتم استخراجها من القلب في وقت قياسي دون أي مضاعفات أو حاجة للجراحة.

ولفت الصبحي إلى أن المريض حاليًّا يتمتع بصحة جيدة.







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