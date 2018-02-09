فعاليات مختلفة ضمن الجنادرية 32 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات

المواطن - سارة الزهراني

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظّم وزارة الحرس الوطني فعاليات مهرجان التراث الوطني والثقافي في الجنادرية 32، وهي ثقافية وفكرية وندوات، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتنينتال في الرياض.

وشهد اليوم الأربعاء افتتاح أولى الفعاليات بندوة تحت عنوان “التحول الوطني والتنمية الثقافية والاجتماعية” بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد والنائب عن وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص والتي يديرها الكاتب خالد السليمان.

وتناولت الندوة طروحات فكرية ونقاشات حول برامج التحول الوطني والتنمية الثقافية والاجتماعية في جميع القطاعات والأنشطة التي من شأنها رفع الوعي الثقافي والاجتماعي للمواطنين في كافة مجالات التعليم والإعلام والعمل، وكذلك مداخلات من الحاضرين من مسؤولين وصحفيين وإعلاميين.

كما تضمّن الافتتاح فعالية أدبية أخرى تأتي ‏ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة لاستعراض مسيرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، بحضور الدكتور عادل الجبير وزير الخارجية السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل الذي ألقى كلمة تحدّث فيها عن الراحل ومسيرته الحافلة بالنجاح والتميّز، والذكاء والحنكة السياسية والعطاء.

وحضر الفعالية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد الخليفة وعددٌ من المسؤولين والإعلاميين.







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