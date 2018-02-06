فهد المرداسي يجتاز اختبارات المشاركة في المونديال

المواطن - محمد سمعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتياز الحكم فهد المرداسي للكشف الطبي واختبارات اللياقة استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الحكم المرداسي اجتاز الفحص الطبي بجانب اجتيازه لاختبارات اللياقة بنجاح كبير.

وكان المرداسي اجتاز الفحص الطبي والاختبارات خلال معسكر الحكام المقام في الفترة من 4 إلى 10 فبراير الجاري.

ويُشرف على الفحص الطبي والاختبارات كل من الإيطالي بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والسويسري ماسيمو بوساكا.







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