فهد المولد في قائمة ليفانتي لمواجهة ريال بيتيس

المواطن - محمد سمعه

استدعى المدرب خوان مونييز، المدير الفني لنادي ليفانتي الإسباني، 27 لاعبًا من أجل مواجهة نادي ريال بيتيس غدًا في الجولة ال26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ليفانتي على موقع تويتر أن المدرب مونييز اختار اللاعب السعودي فهد المولد للتواجد ضمن قائمة الفريق؛ من أجل الاستعداد لمواجهة ريال بيتيس.

يتواجد نادي ليفانتي حاليًا في المركز ال17 في ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.

وخسر ليفانتي آخر مباراتين في الجولة ال24 من نادي فالنسيا، وفي الجولة ال25 من نادي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وكان اللاعب فهد المولد انضم إلى نادي ليفانتي على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد في شهر يناير الماضي.

وسيكون ليفانتي بحاجة للفوز للابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.







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