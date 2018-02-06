فواز القرني يضع سييرا في ورطة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى نادي الاتحاد فواز القرني، خلال مباراة النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، ستتسبب في غيابه عن العميد خلال المباراة المقبلة.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، صورًا للحارس فواز القرني في تدريبات الفريق اليوم بـ”العكاز”، وأكد أنه سيخضع لفحوصات طبية، يوم غد الأربعاء، على موضع إصابته، من أجل تشخيصها وتحديد العلاج اللازم.

وأصبح المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي لويس سييرا، في ورطة قبل مباراة القادسية، حيث أن المؤشرات الأولية تُشير لاحتمالية غياب فواز القرني للإصابة، كما أعلنت لجنة الانضباط اليوم إيقاف الثلاثي فهد الأنصاري، زياد الصحفي وكارلوس فيلانويفا.

ولن يغيب هذا الرباعي فقط عن مباراة القادسية في الجولة الـ21، حيث لن يتمكن عدنان فلاتة من المشاركة لحصوله على بطاقة حمراء أمام الأهلي، وطارق عبدالله بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى عبدالرحمن الغامدي لمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.







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