فودافون تستعد للخروج من قطر بعد خسائر مليارية

المواطن- الرياض

سلطت وكالة بلومبيرغ الأميركية الضوء على موافقة شركة فودافون الأوروبية على بيع حصتها في المشروع المشترك بقطر مقابل 301 مليون يورو (ما يُعادل 369.9 مليون دولار).

وهذا المبلغ بحسب الكاتب محمد علي سيرجي، يشمل تغطية سلسلة من الخسائر على مدى أكثر من عقد والتي تصل إلى أكثر من مليار دولار.

ويأتي هذا بعد أن تراكمت خسائر فودافون قطر منذ أن بدأت الشركة عملياتها في العام 2009م، لتكون النهاية هي موافقة مؤسسة قطر، التي تُديرها العائلة الحاكمة على بيع حصة الشركة التي توشك على الخروج وستمتلك 50% من فودافون قطر عند إتمام العملية.

وقررت شركة فودافون قطر إجراء إعادة هيكلة ميزانيتها العمومية في سبيل إنهاء الخسائر المتراكمة والبالغة 4.3 مليار ريال أي ما يُعادل 1.18 مليار دولار، والتي جاءت بسبب “تكاليف استهلاك الدين لرخصة العمل في قطر.

وستؤدي إعادة هيكلة الميزانية العمومية إلى خفض رأس مالها بمقدار النصف إلى 4.3 مليار ريال لإنهاء الخسائر المتراكمة.

ومن المقرر أن يتقاعد الرئيس التنفيذي الحالي للشركة وسيحل محله الرئيس التنفيذي للعمليات حمد بن عبدالله آل ثاني.







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