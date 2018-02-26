فودافون توجه ضربة موجعة للاقتصاد القطري

المواطن - متابعة

بالرغم من حالة الترنح التي يعاني منها الاقتصاد القطري على وقع المقاطعة العربية منذ يونيو الماضي ، إلا أن شركة فودافون العالمية وجهت ضربة جديدة بعد أن أعلنت أنها اتفقت على بيع حصتها البالغة 51 بالمائة في وحدتها القطرية إلى شريكها مؤسسة قطر وذلك مقابل 301 مليون يورو.

وقالت الشركة العالمية إن علامتها التجارية ستظل في قطر في إطار الصفقة بحسب رويتروز.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها بالدوحة في العام الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب وفتح قطر أبوابها أمام قادة الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وتعرضت قطاعات كثيرة من الاقتصاد القطري للضرر بفعل هذه المقاطعة خاصة قطاع الطيران والبنوك والبورصة والاتصالات.







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