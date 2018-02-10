فوز نادي الزمالك على سموحة تحقق لهذه الأسباب

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب فريق سموحة بهدف دون رد، وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسعى نادي الزمالك، بقيادة مدربه المصري إيهاب جلال، إلى تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل الدخول إلى منطقة المربع الذهبي في الدوري المصري.

وأراد نادي الزمالك تحقيق الفوز وذلك بعض العثرات والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

بدأ نادي الزمالك المباراة بضغط كبير؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول وإرباك حسابات نادي سموحة.

وواصل نادي الزمالك ضغطه بقوة، ولكنه لم ينجح في تسجيل الهدف الأول في ظل تألق كبير من الحارس محمد أبو جبل حارس نادي سموحة.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الزمالك ضغطه وبقوة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث وتحسين ترتيبه في الدوري المصري الممتاز.

نجح نادي الزمالك بعد معاناة في تسجيل الهدف الأول له في المباراة، عبر نجمه محمد عنتر في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وواصل نادي الزمالك ضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

نجح نادي الزمالك في الفوز بالنقاط الثلاث، وحصد فوزه الثاني على التوالي، تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.

وكان المدرب إيهاب جلال جاء لتدريب نادي الزمالك خلفًا للمدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، والذي يدرب حاليًّا نادي الفيصلي.

يسعى نادي الزمالك للتواجد في المركز الثالث في بطولة الدوري المصري من أجل التأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل.

يذكر أن نادي الزمالك سبق له الفوز بلقبي الدوري المصري وكأس مصر في موسم 2014-2015 تحت قيادة مدربه السابق، البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

يتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث.







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