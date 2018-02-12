فيديو مخيف.. فتاة تتعرق دمًا!

المواطن- متابعة

تسببت حالة فتاة تدعى جيتا تتعرق دمًا في حالة من الحيرة؛ بسبب عينيها.

ويعتقد أن الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا تعاني من هيماتوهروسيس، والتي تصيب فردًا فقط من بين 10 ملايين شخص، بحسب موقع ذا صن.

ووجدت الدراسات أن بعض الحالات ناجمة عن الإجهاد الشديد الذي يتسبب في ضيق الأوعية الدموية حول الغدد العرقية، كما يزيد القلق والتوتر لدفع الدم إلى الجسم والخروج من الجلد مثل العرق باللون الأحمر.

وعانت جيتا وعائلتها بعد إصابتها بالحالة النادرة، حيث تركها زوجها بعدما ادعى أنها ساحرة، وغادر والدها منزله في محاولة للعثور على علاج لها.







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