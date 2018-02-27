فيريا البلغاري يرفض انضمام حسين عبد الغني إلى الأخضر

المواطن - محمد سمعة

رفضت إدارة نادي فيريا البلغاري سفر اللاعب حسين عبد الغني إلى معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم والمقام حاليًا في مدينة جدة.

ولم ترحب إدارة نادي فيريا البلغاري بسفر النجم حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي النصر السابق إلى المملكة للانضمام إلى معسكر الأخضر.

ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السعودي وديًا غدًا على ملعب البصرة الدولي في دولة العراق.

وكان حسين عبد الغني انضم إلى معسكر الأخضر من قبل خلال الفترة الأخيرة والذي كان أقيم في مدينة الرياض.

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم عام 2018 بروسيا في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

وصل المنتخب السعودي إلى بطولة كأس العالم في 4 مناسبات قبل تأهله إلى مونديال روسيا 2018 بعد الفوز على المنتخب الياباني.







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