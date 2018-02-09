فيسبوك تختبر ميزة جديدة تلبية لمطالب المستخدمين

المواطن - متابعة

يبدو أن شركة فيسبوك انصاعت، أخيرًا، لمطالب الكثير من مستخدمي تطبيقها الشهير بإضافة زر عدم الإعجاب، لكنها أسمته التصويت السلبي.

وقالت فيسبوك: إنها تختبر الميزة الجديدة التي تتيح للمستخدم إخفاء المنشورات التي لا تعجبهم، والإبلاغ عن رأيهم فيها.

وبحسب الشركة؛ فإن هذه الخاصية تختلف عن زر عدم الإعجاب؛ حيث إن الأخيرة تمكن المستخدمين من عدم الإعجاب بالمنشور وإمكانية الاطلاع عليه، أما الزر الجديد فسوف يخفي المحتوى السلبي من مشاهدات المستخدمين.

ويجري اختبار الخاصية الجديدة حاليًّا من جانب عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

كما أعلنت الشركة عن عدد من التدابير الأخرى، التي ترمي لتحسين مجتمع فيسبوك.

وقالت الشركة في بيان لها: “نحن نستكشف خاصية، تسمح للمستخدمين بتقديم ملاحظاتهم بشأن التعليقات على المنشورات في الصفحات العامة. يجري تجريب هذا مع مجموعة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة فقط”؛ بحسب “بي بي سي العربية”.







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