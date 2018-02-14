فيسبوك يخسر مستخدميه الشباب لصالح سناب شات وانستغرام

المواطن - متابعة

سيخسر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مستخدميه الأكثر شباباً في 2018 لصالح سناب شات وانستغرام، وفق بحث نشرته شركة دراسات السوق “EMARKETER”.

وأكد فيسبوك في بيان أن الشبكة “تخسر مستخدميها الشباب بشكل أكبر من المتوقع”.

ولأول مرة يدخل أقل من نصف الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، الشبكة الاجتماعية من أي جهاز مرة واحدة على الأقل في الشهر.

وشددت “EMARKETER” على أن فيسبوك تمكن من كبح هذا المعدل بشراء انستغرام، ولكن شبكة سناب شات زادت من تأثيرها على المراهقين.

وستخسر شبكة فيسبوك مليوني مستخدم تقل أعمارهم عن الـ24 عاماً، وفق تقديرات مركز الدراسات.

وفي المقابل ستكسب شبكة انستغرام 1.6 مليون مستخدم جديد من هذه الشريحة العمرية وسناب شات 1.9 مليون، علماً أن الأخيرة ستحافظ على ريادتها في السيطرة على الشريحة العمرية بين 12 و24 عاماً مقارنةً مع انستغرام.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :