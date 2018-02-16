فيسبوك يستعد لطرح ماسنجر للأطفال رغم الانتقادات

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعكف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات تطبيق دردشة خاص بالأطفال، إلا أن تلك الخطوة لا تزال تواجه سلسلة طويلة من الانتقادات سواء من المستخدمين أو الخبراء؛ نظرًا لما قد تحمله تلك الخطوة من أضرار اجتماعية ونفسية للأطفال بشكل رئيسي.

وأفاد موقع “Wbay” التابع لشبكة “ABC” الأميركية، بأن موقع التواصل الاجتماعي يسير في خطواته بشكل واثق نحو إصدار النسخة الخاصة بالأطفال من تطبيق الدردشة الشهير “ماسنجر”، وهي الوسيلة التي ستكون بموجبها كافة الرسائل التي يبعث بها الأطفال تحت رقابة مباشرة وصريحة من الآباء.

تطبيق الرسائل الخاص بالأطفال تعرَّض لهجوم واضح من جانب الخبراء، والذين اعتبروه يربط الإنسان منذ سنواته المبكرة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويقولون: إن الأطفال لا ينبغي أن يستخدموا مثل هذه التطبيقات على الإطلاق، على الرغم من أنهم غالباً ما يكونون كذلك.

وتتيح النسخة المخصصة للأطفال تحت 13 عاماً، الدردشة مع الأصدقاء والعائلة، كما أنه لا يعرض أي إعلانات، بالإضافة إلى أنه يتيح الفرصة للآباء للموافقة على رسالة أطفالهم، ومعرفة الأشخاص الذين يتواصلون معهم بشكل واضح.

وتم إطلاق النسخة الخاصة بالأطفال من “ماسنجر” في العديد من المنصات التقنية العالمية، مثل أجهزة “أبل” و”أمازون” وغيرها بشكل تجريبي منذ أشهر قليلة؛ وذلك تمهيدًا لطرحه بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.







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