فيصل بن بندر يتقدم المصلين على والدة الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن

أدى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمها الله -وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأم المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز آل الشيخ.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن ( ابن الفقيدة ) وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وجمع من المواطنين.