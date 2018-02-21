فيصل بن خالد: سنتخطى المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم، بمكتبه بديوان الإمارة وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح ، ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي، وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي.

وناقش سمو أمير المنطقة مع وفد الوزارة الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية في منطقة عسير وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة، وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المنطقة.

وأكد سموه أن منطقة عسير تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع، وهي دون شك ستحقق ما هو مخطط له من خلال تعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح.







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