فيصل بن فهد نائب أمير حائل الجديد.. الأمل في الشباب

المواطن- حائل

صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، نائبًا لأمير حائل.

ولد فيصل بن فهد بن مقرن في مدينة الرياض في 21/ 06/ 1406هـ الموافق 2 مارس 02/ 03/ 1986م، ووالدته الأميرة ريما بنت هذلول بن عبدالعزيز (رحمها الله)، وهو متزوج من الأميرة سارة بنت عبدالله بن إبراهيم الحديثي، ولديه من الأبناء الأمير فهد والأميرة ريما.

وحصل فيصل بن فهد على درجة الماجستير في القيادة الإدارية، من جامعة الملك سعود، وعمل كمستشار في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية.

ويملك فيصل بن فهد خبرة عملية في ممارسة العمل الإداري الحكومي، تكونت من خلال عمله في وزارة الداخلية منذ عام 1432هـ وحتى 1439هـ، حيث حصل على عدد من الدورات التدريبية في عدد من المجالات، أبرزها: التعاون الدولي، والسياسة الخارجية، وتسريع التحول الرقمي.

أما المؤهلات العلمية للأمير فيصل بن فهد، فهو حاصل على ماجستير قيادة إدارية قسم الإدارة العامة من جامعة الملك سعود في الرياض 1437هـ عن دراسة ميدانية تحت عنوان “دور القيادات الإدارية في إمارة منطقة الرياض تجاه الأزمات والكوارث”، كما حصل على بكالوريوس إدارة عامة من جامعة الملك سعود في الرياض 1431هـ، كما أكمل كل المراحل الدراسية بمدارس الملك فيصل في الرياض.

وبالنسبة إلى الخبرات العملية، التحق فيصل بن فهد بالعمل بوزارة الداخلية منذ عام 1432هـ، ومن 1437هـ إلى 1439هـ، عمل فيصل بن فهد مستشارًا لإدارة التعاون الدولي في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.

وأبرز المهام والمسؤوليات للأمير فيصل بن فهد، هي تمثيل الإدارة في وفود المملكة المشاركة في المحافل الدولية، والمشاركة في المؤتمرات واللجان الداخلية والخارجية، وإبداء الرأي حول بعض القضايا القانونية.

وشارك فيصل بن فهد في الدورة 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا Ccpcj، مايو 2017م، كما يشارك في اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، وأيضًا شارك بفريق العمل لدراسة مقترح تعديلات نظام المرور بتاريخ 16/ 04/ 1437هـ.







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