فيفا يُهنئ أسطورة نادي الاتحاد بعيد ميلاده الـ40

المواطن - محمد سمعة

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” على تهنئة اللاعب محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ40.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم باللغة العربية على موقع تويتر تغريدة قال فيها: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط المنتخب السعودي ونادي الاتحاد محمد نور. الذي يتم عامه الـ40 اليوم.

ووُلد محمد نور في الـ26 من فبراير في عام 1978 في منطقة مكة.

ويعد محمد نور واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية حيث شارك مع المنتخب السعودي في العديد من المحافل مثل كأس العالم للقارات في عام 1999 بالمكسيك.

وسبق للاعب محمد نور أن شارك كذلك في بطولتي كأس العالم عامي 2002 و 2006 مع الأخضر.

سبق للاعب محمد نور أن سجل 11 هدفًا في البطولات الآسيوية بمجموع 38 مباراة.

قاد محمد نور نادي الاتحاد من قبل للفوز ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية في عام 1999.

كما قاد محمد نور العميد للفوز بلقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.

شارك محمد نور مع نادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2005 في اليابان وهزم النادي الأهلي المصري بطل القارة الإفريقية وقتها في مونديال الأندية بهدف وحيد.

يذكر أن محمد نور صنع الهدف الأول للمنتخب السعودي في مباراة تونس بكأس العالم 2006 في دولة ألمانيا وسجل الهدف وقتها مهاجم نادي الهلال ياسر القحطاني في مباراة انتهت بتعادل السعودية مع تونس بهدفين لكل فريق.







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