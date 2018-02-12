فيلا فاخرة للبيع بـ36 جنيهًا إسترلينيًّا فقط!

المواطن- متابعة

عُرضت فيلا يونانية فاخرة للبيع بمبلغ 36 جنيهًا إسترلينيًّا، فيما تبلغ قيمتها الحقيقية 3.6 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقع الفيلا المكونة من خمس غرف ومساحتها 4900 متر مربع، بجزيرة “ميكونوس” اليونانية، وتتميز بإطلالتها الفاتنة على عدد من المناظر الطبيعية الخلابة، ومن بينها بحر إيجة المميز، فيما قرر أصحابها بيعها بالمبلغ الزهيد مقابل تذاكر تباع بالسعر نفسه، ثم يتم اختيار الفائز بالفيلا عن طريق السحب، وذلك بعد بيع جميع التذاكر.

يمكن للفائز بالفيلا جنى 400 ألف جنيه إسترليني بتأجير الفيلا فقط خلال 4 أشهر، وهي موسم الذروة بالمنطقة، حيث تعرف الجزيرة بجذبها للمشاهير كجورج كلوني وعائلة كارديشيان.

واحتمالية الفوز للفرد تكون واحدًا من بين 14 مليون بطاقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :