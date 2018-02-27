في الدوري السعودي.. الأجانب الأكثر إضاعة للفرص

المواطن – مروة نبيل

يتألق الأجانب في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويحتلون صدارة هدافي البطولة، ولكنهم في الوقت ذاته الأكثر إضاعة للفرص في المسابقة المحلية.

وتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، لانتقادات حادة من قبل جماهير العميد، لإضاعته للعديد من الفرص السهلة أمام المرمى؛ ما دفعهم لتدشين هاشتاق للمطالبة برحيله بعد الكلاسيكو أمام الهلال.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي تعرض لها أحمد العكايشي لإضاعته الفرص السهلة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، إلا أن النجم التونسي لم يكن هو اللاعب الوحيد الذي أضاع فرصًا مُحققة في المسابقة المحلية.

ويُعد أحمد العكايشي هو أكثر اللاعبين إضاعة للفرص في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بـ13 فرصة، يليه نجم نادي الرائد، البرازيلي إديسون تراباي الذي أضاع 10 فرص، ثم نجم نادي الهلال، الفنزويلي جيملين ريفاس بـ9 فرص.

وأضاع كل من نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، ونجم نادي الاتحاد، المصري محمود عبدالمنعم كهربا 8 فرص، ثم نجم الرائد، الغيني إسماعيل بانغورا بعدما أضاع 7 فرص في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويتصدر لاعب نادي الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدفًا، يليه النجم السوري عمر السومة بـ10 أهداف، على الرغم من غيابه لفترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر ديسمبر الماضي.







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