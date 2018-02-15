في المواقف الصعبة تُكتشف معادن الأطفال.. بطولة معاذ تذهل أهالي #الأحساء

المواطن – محمد صيام

موقفٌ شجاع لطفل في الحادية عشرة من عمره، أثار حالة من الإعجاب والدهشة بين الأهالي في محافظة الأحساء بعد إنقاذه طفلة من داخل سيارة التهمتها النيران.

وأشاد الأهالي ببطولة الطفل معاذ عبدالله الجمعان، الذي هبّ مسرعًا عندما رأى سيارة يتصاعد منها الدخان، ولم تمنعه ألسنة اللهب من إنقاذ طفلة صغيرة كادت أن تختنق لولا العناية الإلهية ثم تدخل معاذ في الوقت المناسب لإخراجها من السيارة.

وعلى الرغم من الألم الشديد الذي أصاب معاذ في يديه نتيجة فتح باب السيارة الملتهب وإخراج الطفلة، إلا أنه شعر بسعادة غامرة أمام البطولة التي قدمها والتضحية التي بذلها من أجل إنقاذ روح تلك الطفلة المسكينة.

وأمام ذلك الألم الذي أصابه في يديه، لم يكتفِ الطفل معاذ بإنقاذ الطفلة فحسب، بل شارك في إطفاء النيران قبل أن تلتهم ما تبقى من السيارة، ليسجل بذلك بطولة وشجاعة نادرة لدى الأطفال ويكون نموذجًا وقدوة حقيقة لزملائه وأقرانه في السن.







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