في تركيا.. تطبيق جديد يشبه واتساب يثير الخوف!

المواطن - متابعة

أعلنت تركيا عن تطبيق محلي للرسائل النصية ينافس تطبيق واتساب، التابع لشركة فيسبوك، وهو ما أثار مخاوف من استخدامه لتشديد الرقابة وتعزيز حملة أمنية بدأتها منذ 18 شهرًا.

وأطلقت تركيا على التطبيق اسم (بي تي تي ماسنجر) في إشارة للحروف الأولى للهيئة العامة للبريد والبرقيات التركية (بي تي تي).

وبدأ العمل بنسخة محدودة منه في الأيام الماضية في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة. ومن المتوقع أن يكون متاحًا للجميع خلال 6 أشهر.

ويخشى الأتراك أن يمنح السلطات قدرة أكبر على مراقبة المعارضة، مشيرين إلى الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها بعد انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016.

كما توجد مخاوف من أن يصبح تحميل التطبيق في نهاية المطاف إجباريًّا للأجهزة المستخدمة في المؤسسات ثم على أجهزة الموظفين الشخصية.







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