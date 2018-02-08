في تسوية نادرة.. التوصل لاتفاق حول الموازنة الأميركية لعامين

المواطن- متابعة

أكد زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين في تسوية نادرة يتوقع أن تؤدي إلى تجنب مخاطر الأزمات في عامي 2018 و2019، وذلك اعتبارًا من هذا الأسبوع.

وأوضح الجمهوري ميتش ماكونيل: “إني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الأخرى أفضت إلى اتفاق مهم”.

وأعلن الديمقراطي تشاك شومر: “بعد مأزق تشريعي دام لأشهر يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدمًا حقيقيًّا”.

واضطرت الإدارة الأميركية في 20 يناير الماضي إلى الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية، بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.







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