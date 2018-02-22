في حادث مروع .. انقلاب باص يقل 43 راكباً في تبوك

المواطن - تبوك

باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة تبوك ظهر اليوم حادث انقلاب حافلة تقل 43 راكباً من جنسية آسيوية على طريق ضباء باتجاه محافظة الوجه 40 كلم.

وقال خالد مرضي العنزي المتحدث الإعلامي لهلال تبوك، في بيان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب لحافلة تقل 43 راكباً من جنسية آسيوية، وتم على الفور توجيه 6 فرق إسعافية تابعة للهيئة و4 فرق إسعافية من وزارة الصحة.

وأشار العنزي إلى أنه عند الوصول للموقع تبين وجود 32 حالة، حيث تمت عملية الفرز والتعامل مع الحالات بحسب البروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف أنه فور وصول الفرق الإسعافية تبين وجود 3 حالات حرجة و4 حالات متوسطة و14 حالة مستقرة، وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية بالموقع والنقل لمستشفى محافظة ضباء بواسطة الفرق الإسعافية.

وتابع العنزي أنه تم تسجيل 11 حالة مستقرة رفضوا تقديم الخدمات الإسعافية والنقل لأي منشأة صحية، كما أنه تم نقل 11 حالة قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع لتلقي العلاج اللازم.







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