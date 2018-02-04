في ديربي جدة.. النادي الأهلي والاتحاد يكتفيان بنقطة

المواطن – مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- ديربي جدة بين النادي الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وشهد الشوط الأول محاولات جادة من لاعبي النادي الأهلي والاتحاد أملًا في النجاح بهز الشباك في ديربي جدة، ولكن لم تُكلل محاولاتهم بالنجاح، خاصة فرصتي أحمد العكايشي ومحمود عبدالمنعم كهربا والتي تصدى لهما محمد العويس بشكل جيد.

وواصل حارسي مرمى النادي الأهلي والاتحاد العويس وفواز القرني التصدي للهجمات الخطرة بنجاح في الشوط الثاني، ليُحافظا على نظافة شباكهم في مباراة الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد مباراة النادي الأهلي والاتحاد رفع الراقي رصيده لـ38 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد العميد لـ28 نقطة في المركز الخامس.

ودخل لاعبو الراقي مباراة النادي الأهلي والاتحاد بحثًا عن الفوز لملاحقة الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، خاصة أنه نجح في الفوز بخماسية على الباطن، ليُحلق في المقدمة بمفرده.







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