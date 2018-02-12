في معرض الجوازات في الجنادرية .. هنا الماضي وخدمات الحاضر

المواطن- الرياض

معرض يطغى عليه اللون الأخضر ، ملئ بالأركان المختلفة، وبين وقت وآخر يلتقط الزوار في اليوم الرابع من المهرجان صورة سيلفي أو صور للمعروضات المميزة والتي تدفع الحضور للنظر إليها بتمعن.. هنا معرض المديرية العامة للجوازات بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 32 بالجنادرية.

ووثقت “المواطن” في جولتها على معرض الجوازات الأقسام المختلفة والأركان المتنوعة التي يحمل بعضها تاريخًا والآخر حاضرًاعبر تقديم الخدمات ، فهناك ركن نشأة الجوازات، والذي يعتبر لمسة وفاء من المديرية العامة للجوازات تجاه مديري القطاع السابقين وتخليدًا لفترة توليهم قيادة القطاع.

وأيضًا يوجد ركن مراحل تغيير الزي العسكري للجوازات، ويتم فيه استعراض الزي العسكري الخاص بموظفي الجوازات منذ نشأة القطاع حتى الزي الحالي.

أما في الركن الخاص بأجهزة الكشف عن التزوير فيضم العديد من الأجهزة والتقنيات المتقدمة للكشف عن الوثائق المزورة.

وكان من الملاحظ تواجد الأطفال في المكان، في مشهد مبهج يدل على الانتماء منذ الصغر.

كما يوجد أيضًا ركن خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر ومقيم”، كذلك قسم (أبشر أعمال)، والذي يقدم خدمة التسجيل في الخدمات الإلكترونية وتفعيلها، وتحديث البيانات الإلكترونية، وكذلك خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر.

ويضم المعرض ركن المركز الإعلامي، والذي يقدم الخدمات الإعلامية والتواصل مع الإعلاميين والوسائل الإعلامية وصياغة الأخبار ومعالجة الصور ونشر الأخبار عن طريق بوابة الجوازات الإلكترونية، وعرض إصدارات الجوازات الإعلامية والأفلام الوثائقية ونشرها عن طريق حسابات الجوازات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجهيز أستوديو إعلامي متكامل في ركن المركز الإعلامي وتهيئته للقنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية كافة والقطاعات الأمنية.

وأيضًا ركن مقيم الذي يقدم من خلاله إصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم وأخذ الخصائص الحيوية للمقيمين من نساء ورجال وأطفال.

وبالنسبة إلى ركن المنافذ الدولية فيتم من خلاله تصوير الأطفال الزائرين للمعرض وإهداء الصور لهم داخل غلاف يحمل شعار الجوازات. وتعريفهم بالخدمات المقدمة بالمنافذ الدولية للمسافرين.







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