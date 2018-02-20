في ملعب الجوهرة.. “المواطن” توثق فوز الأهلي على الجزيرة

المواطن - مروة نبيل - تصوير : أحمد الفهمي

وثقت عدسة “المواطن” مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي، التي أُقيمت، مساء الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ورصدت عدستنا الحضور الجماهيري في مدرجات ملعب الجوهرة وتفاعلهم مع أحداث مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا، لمساندة الراقي في مشواره الآسيوي خاصة أن هذا اللقاء هو الأول بالمسابقة القارية على أرضه ووسط جمهوره.

والتقطت عدسة “المواطن” عمليات الإحماء التي قام بها لاعبو الفريقين قبل مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي وأبرز لقطات اللقاء واحتفالات اللاعبين بالأهداف.

وانتهت مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي بتحقيق الراقي لفوز غالٍ على فخر أبو ظبي بهدفين مقابل هدف، ليتصدر منافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، بعد نهاية مواجهتي الجولة الثانية.

ونجح تيسير الجاسم في افتتاح التسجيل في مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي بعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، وحصل الراقي على ركلة جزاء في الدقيقة 70 وسددها مهند عسيري بنجاح، قبل أن يُقلص النجم علي مبخوت الفارق في الدقيقة 89.

وشهدت مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا تألقًا شديدًا من حارس مرمى الراقي ياسر المسيليم الذي تصدى لأكثر من هجمة خطرة، أبرزها رأسية رومارينهو وتسديدة سالم راشد، ونال جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وبعد مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي تصدر الراقي ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، وحل فخر أبو ظبي في المركز الثاني بـ3 نقاط، وجاء الغرافة القطري في المركز الثالث بـ3 نقاط، وتذيل الترتيب فريق تراكتور تبريز الإيراني بدون أي نقطة.







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