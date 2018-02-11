في ملعب الهلال الجديد .. إقبال جماهيري على تذاكر مباراة العين

المواطن - مروة نبيل

طرحت شركة صلة الرياضية اليوم الأحد، تذاكر مباراة الزعيم أمام العين الإماراتي المُقرر إقامتها على ملعب الهلال الجديد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وعقب أن أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر المباراة الآسيوية على ملعب الهلال الجديد وهو ملعب جامعة الملك سعود ، حدث إقبال جماهيري كبير للغاية خلال الدقائق الأولى من بدء عملية البيع.

وأكدت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عملية بيع تذاكر مباراة الزعيم والعين الإماراتي ستكون في ملعب الهلال الجديد وشددت على أن البيع سيكون عبر الإنترنت فقط.

وكانت شركة صلة الرياضية قد طرحت تذاكر مباراة الزعيم والعين التي ستُقام على ملعب الهلال الجديد للمرة الأولى بهذه الأسعار؛ وتراوحت أسعار الدرجة الموحدة بين 20، 35 و50 ريالًا، والعائلات الموحدة 35 ريالاً، 630 ريالاً لمنصة العائلات، و840 ريالاً لمنصة الأفراد.

وكان الزعيم قد خاض أول مران له على ملعب الهلال الجديد يوم أمس السبت، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، التي ستُقام يوم الثلاثاء المقبل.

وتم تخصيص أكثر من 4 آلاف مقعد للعائلات في ملعب الهلال الجديد علمًا بأن سعته الإجمالية تصل لـ25 ألف مقعد، وأظهرت الصور التي نشرها حساب الزعيم على “تويتر”، روعة ملعب جامعة الملك سعود وأرضيته المميزة.







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