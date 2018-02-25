قبل ساعات من إطلاقه.. سعر غير متوقع لهاتف جالاكسي إس9!

المواطن- متابعة

سربت تقارير سعر هاتف جالاكسي إس9، المنتظر إطلاقه رسميًّا اليوم الأحد، حيث يصل سعره إلى 1000 دولار.

وقال إيفان بلاس، المتخصص في أخبار الهواتف الذكية: إن سعر جالاكسي إس 9 في أوروبا يبلغ 841 يورو، فيما يصل سعر النسخة الأكبر منه، إس9 بلس إلى 997 يورو.

وتعادل هذه الأرقام 1083 دولارًا لإس9، و1229 دولارًا لإس9 بلس.

وتعدت هذه الأسعار السعر المرتفع لهاتف آيفون إكس، الذي طرح بمبلغ 999 دولارًا للنسخة ذات سعة 64 جيجا بيات، و1149 دولارًا للنسخة ذات السعة 25 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب رسميًّا عن هاتفها الجديد في ملتقى الهواتف العالمي اليوم الأحد.







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