قبول 90 طالبًا من 18 دولة في برنامج جامعة الطائف للمنح الخارجية

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة بإدارة المنح الدراسية، قبول 90 طالبًا ينتمون لـ18 دولة للالتحاق ببرنامج المنح الخارجية للدراسة في الجامعة للعام الجامعي المقبل 1439/ 1440هـ.

وشملت قائمة المقبولين طلاباً من كلٍ من: الصومال، وإندونيسيا، والفلبين، وأفغانستان، وماليزيا، وروسيا، البوسنة والهرسك، ومصر، والسودان، وليبيا، ومالي، وبريطانيا، وجزر القمر، والسنغال، ونيجيريا، والمالديف، والمغرب، وفلسطين.

وتعمل إدارة المنح الدراسية في الجامعة، على تطوير آلية استقطاب الطلاب المتميزين من مختلف الدول، للدراسة في التخصصات كافة، ما عدا التخصصات الصحية.

وأوضح مدير الإدارة الدكتور حاتم القرشي، أن الجامعة عملت أيضاً على رسم إستراتيجية قبول طلاب المنح (الداخلية والخارجية) وتفعليها ومتابعة تنفيذها، لتوافق قرار مجلس الوزراء رقم (94)، بتحقيق نسبة 5% من أعداد المقبولين كل سنة بالجامعة لطلاب المنح، وبناء اللوائح التنفيذية والخطط الإستراتيجية للمنح لتسيير العمل بشكل مؤسسي.

وأشار الدكتور القرشي إلى أن جامعة الطائف ستتيح لطلاب المنح القبول في الدراسات العليا في تخصصات متنوعة، وذلك للمرة الأولى، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم الرعاية الثقافية والاجتماعية والصحية والتدريبية لطلاب المنح الداخلية أثناء دراستهم، إضافة إلى رعاية الخريجين وذلك باستضافتهم في المحافل الثقافية المقامة في المملكة.

وكشف مدير إدارة المنح الدراسية عن توجه جامعة الطائف لتفعيل “السياحة التعليمية”، وذلك باستضافة الطلاب من الخارج في الفصول الصيفية، وتقديم ساعات أكاديمية لهم توافق مراحل دراستهم، مع تثقيفهم بتاريخ الطائف وتطور مشاريعه السياحية التعليمية والثقافية.

ونوه الدكتور القرشي إلى أن الجامعة أنشأت إدارة المنح الدراسية، وربطتها هيكلياً مباشرة بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير، لتكون جامعة الطائف بذلك أول جامعة سعودية تنشئ إدارة للمنح الدراسية تتمتع باستقلالية وصلاحية واسعة، وتسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والأكاديمي لطلاب المنح.

وذكر مدير إدارة المنح الدراسية أن من أولى المهمات التي أنجزتها الإدارة عند تأسيسها بناء البنية النظامية واللوائح الإدارية والهيكل التنظيمي للإدارة، ليسير العمل بخط ثابت ومتطور مع البعد عن العشوائية.

وقال: “مما تحقق خلال 90 يوماً الأولى من إنشاء إدارة المنح الدراسية: إعداد الخطة الإستراتيجية للإدارة، وإعداد الهيكلة الإدارية مع توصيف المهمات وتحديد ارتباطها وأهدافها، وإعداد القواعد التنفيذية لضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ورعايتهم، والصادر من مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 29 / 3 / 1431هـ”.

وأشار إلى أن الإدارة أنجزت أيضاً إعداد لائحة الصندوق الخيري لطلاب المنح الدراسية، وتكوين فريق العمل الإداري، وتقييد الدورات اللازمة له لتهيئته للعمل مع طلاب المنح، واقتراح إنشاء اللجنة الدائمة في الجامعة لقبول طلاب المنح وتصميم آلية عملها ومهماتها، وذلك بعد صدور قرار مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بإنشائها، وعقد اجتماع مع مسؤولي المنح في وزارة التعليم لتوثيق الصلة والتواصل المباشر في شؤون المنح، إضافة إلى تسيير الأعمال الحالية بطلاب المنح الحاليين ومتابعة تعاميم الوزارة وتنفيذها.

وأكد الدكتور القرشي أن إنشاء جامعة الطائف لإدارة المنح الدراسية يأتي كخطوة رائدة للعمل باحترافية مع شريحة مهمة من الطلاب غير السعوديين، ولترسم في الوقت ذاته لبقية الجامعات السعودية خارطة طريق للعمل مع طلاب المنح فتكون قدوة حسنة في العمل الإداري المحترف مع طلاب المنح”.

وأوضح مدير إدارة المنح الدراسية أن جامعة الطائف تقدم منحًا مجانية للطلاب غير السعوديين للدراسة من خلال برامج عدة، تشمل دبلوم اللغة العربية، والبكالوريوس في إحدى كليات الجامعة (ما عدا التخصصات الصحية منها)، وبرامج الدراسات العليا.

وبيّن أن طالب المنحة المجانية يحصل على كامل المزايا التي تنص عليها ضوابط قبول طلبة المنح الدراسية لغير السعوديين واللوائح الأخرى ذات العلاقة، كما تقدم منحًا مدفوعة الثمن من المانحين أو الجهات الراعية.

وعن أنواع المنح الدراسية، بيّن أن المنح الدراسية تنقسم إلى قسمين هما: منح داخلية للطلبة المقيمين في المملكة إقامة نظامية، ومنح خارجية للطلبة من خارج المملكة.

وأضاف: “يتمتع طلاب المنح الخارجية بعدد من المزايا المجانية مثل: الرعاية الصحية المجانية له ولأفراد أسرته، ومكافأة مالية بدل تجهيز عند قدومه، ومكافأة مالية بدل تخرج ونقل الكتب، فضلًا عن صرف تذاكر سفر سنوية، ومكافأة شهرية، وتقديم بعض الحوافز للمتميزين منهم بعد التخرج.







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