قذائف بشار على الغوطة تقتل 9 من أسرة واحدة

المواطن - متابعة

بالرغم من القرار الأممي بشأن الهدنة الإنسانية في سوريا إلا أن قوات بشار الأسد تواصل قصف المدنيين في الغوطة حيث قتل اليوم 9 أفراد من أسرة واحدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أسرة من تسعة أفراد قتلت في قصف للحكومة السورية على الغوطة الشرقية خلال ليل الأحد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال في كلمة له اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ”ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار، حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض“، وحث على تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي دعا إليه مجلس الأمن.







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