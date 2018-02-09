قرارات دوري الدرجة الأولى تُشعل تويتر

المواطن – مروة نبيل

حظيت القرارات التاريخية التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، باستحسان الوسط الرياضي، الذي عبر عن سعادته بالثورة الرياضية في السعودية خلال الفترة الحالية.

وقرر آل الشيخ إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى ليُصبح: دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بجانب تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى.

وأصدر آل الشيخ قرارًا بزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى 4 لاعبين، بالإضافة لـ2 من مواليد المملكة، والبدء في إيجاد ناقل تلفزيوني لنقل كافة مباريات الدرجة الأولى وبما يحقق الصورة الأنسب لدعمها ورفع مستوى المنافسة فيها.

ولاقت هذه القرارات قبولًا واسعًا؛ حيث تفاعل الجمهور والنُقاد الرياضيين مع القرارات المتعلقة بدوري الدرجة الأولى عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات هاشتاق الدرجة الأولى ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة.

وكتب الكاتب الرياضي محمد البكيري عبر حسابه على “تويتر”: “سيمنح ذلك لدوري الدرجة الأولى قيمة وفخامة.. وأبعادًا إعلامية وتنافسية. لفتة رائعة ننتظر أثرها وتأثيرها على هذا الدوري وفرقه المهملة”.

وقال المذيع الرياضي عبدالعزيز البكر: “ما سيغرق أندية الدرجة الأولى بالمشاكل بعد زيادة عدد الأجانب إلى ٤ وغياب الرعاية والقيمة العالية في النقل هي سوء الاختيار والتغيير المستمر بالأجانب..”.

وتابع الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال: “يشكر معالي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.. على دعمه لأندية الدرجة الأولى والثانية.. ونتمنى أن ينظر لحال بقية أندية الدرجة الثالثة (المناطق) التي تعاني من الشح المادي.. وهي المزود الحقيقي لأندية الأولى والثانية للمواهب”.

وعلق الكاتب الرياضي سامي القرشي قائلًا: “قرارات الهيئة الرياضية تركي آل الشيخ إطلاق مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى وزيادة الأجانب بواقع أربعة أجانب واثنين مواليد ودعم بمبلغ خمسة ملايين لكل نادٍ، لم يعد دوري الظل أو المظاليم بل أصبح دوري ولي العهد الذي أشرقت شمسه ويرتقي لاسمه”.







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