قرار بحل مجلس إدارة نادي الرياض وهذا هو الرئيس الجديد

المواطن - محمد سمعة

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حل مجلس إدارة نادي الرياض الحالي.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر “تويتر” أنه تم تكليف عبدالرحمن بن محمد السويلم لرئاسة النادي بشكل مؤقت في الفترة الحالية.

وسيتولى عبدالرحمن بن محمد السويلم رئاسة نادي الرياض حتى نهاية الموسم الحالي، كما سيشكل إدارة مؤقتة خلال أسبوع من تاريخ قرار رئيس هيئة الرياضة.

تم تأسيس نادي الرياض في عام 1953، وكان اسمه أهلي الرياض في البداية، ثم تحول اسمه إلى نادي اليمامة قبل أن يتم تغيير اسم النادي إلى الاسم الحالي.

يلعب نادي الرياض في الموسم الحالي في دوري الدرجة الثالثة في المملكة.

من ناحية أخرى سبق لتركي آل الشيخ أن أعلن أن نواف المقيرن سيتولى رئاسة نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :