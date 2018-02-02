قرقاش متصدّيًا لإعلام الفتنة: الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي

المواطن ـ رقية الأحمد:

رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنَّ الإعلام العربي المسؤول لا يُشوِّه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، مبيّنًا أنَّه لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل.

وأبرز قرقاش، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري أنَّ “معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف”.

وأشار إلى أنَّ “الأولوية في اليمن تكمن في هزيمة الحوثي ومشروعه”، مبيّنًا أنَّ “الحوار اليمني الجدّي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيًا”.

ولفت إلى أنَّه “نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالب، وفي الوقت نفسه نحن أيضًا مطالبون بالمبادرة سياسيًا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته”.

واعتبر قرقاش أنّه “من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة، أنَّ الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها”.

واختتم قرقاش سلسلة تغريداته، قائلاً: “سرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها”.







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