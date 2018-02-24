قصة سعودية صادمة.. ابتزها بالصور فأعطت له راتبها 14 عامًا!

المواطن- الرياض

ابتزها لأنها رفضت الخروج معه بعد أن أعطته صورها رغبة في الزواج، لترضخ بتسليمه رواتب ومكافآت 168 شهرًا أي بمعدل 14 سنة، حيث بلغ مجموع ما استلمه المبتز من الضحية أكثر من 900 ألف ريال.

والقصة الصادمة لسيدة سعودية تخلصت من المبتز، الذي قدم لها وعودًا بالزواج في المرحلة الثانوية وطلب صورها بعد خداعها حتى وقعت في الفخ، ليسرد هذه الجريمة الشيخ عبدالرحمن المسند، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كتابه عن جريمة الابتزاز.

وقال الشيخ المسند في كتابه: ” طلب المبتز من الفتاة الخروج معه، فرفضت ثم انتقل إلى المطالبة المالية قبل فضحها ووافقت على ذلك، فأخذ بطاقة الصراف الآلي واستلم مكافآتها الجامعية لمدة 4 سنوات، وبعد تخرج الفتاة من الجامعة توظفت في وظيفة تعليمية وتزوجت، وظنت أن تهديده انتهى، لكن المبتز لاحقها وعاد إليها وهددها بفضحها أمام زوجها وأهله وأهلها، إن لم تستجب لمطالبه المادية، فدرأت شره بمالها وسلمته بطاقة الصراف الآلي، ليستولي على راتبها كل شهر، على مدى 10 سنوات كاملة”، بحسب ما نقلت العربية عن الكتاب.

وأوضحت الضحية: “أيقنت بأنني في دوامة لا تنتهي، وأني أعمل ليل نهار من أجل شخص استولى على أموالي، واتصلت بوحدة مكافحة الابتزاز، وبعد التأكد من مشكلتها انتهت مأساتها في فترة وجيزة جدا، وتم القبض على المبتز”.

وشدد الشيخ المسند على أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز فهي أشبه بحالة الإدمان فالمبتز يتحول إلى وحش كاسح لتحقيق رغباته الجنسية والمالية متحكمًا بالضحية حتى تلجأ للجهات المختصة وتتم حمايتها بكل سرية.







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