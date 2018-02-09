قصة صادمة.. مَن يحمي المواطنين من نصب بعض وكالات السيارات؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

مَن يحمي المواطنين من نصب بعض وكالات السيارات؟.. سؤال طرحه برنامج “ياهلا” على شاشة روتانا خليجية، مساء الخميس، حيث ناقش حكاية غريبة وقعت لمتضرر مع إحدى وكالات السيارات.



وقال عبدالله محفوظ، متضرر من إحدى وكالات السيارات، في حواره بالبرنامج: إنه للأسف الجهة الوحيدة التي يمكن أن يلجأ إليها هي وزارة التجارة، وعندما توجه لها بالشكوى كل ما فعلته هو وقف ترخيص الوكالة ولم تعطه حقه أو تلزم الوكالة بتعويضه.

وتابع محفوظ: “طلبت سيارة دفع رباعي من إحدى الوكالات، وفوجئت بعد استلامها أنها دفع ثنائي، وكل ما فعلته الشركة أن أعطتني خصم 50% على الإكسسوارات، والإكسسوارات التي أخذتها منهم أدت إلى (التماس) في السيارة“.







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