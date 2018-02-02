قصة مصورة.. حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كما لم تشاهده من قبل

المواطن- وليد السلولي- تصوير: عبدالاله الخيبري

رصدت عدسة “المواطن“، يوم أمس الخميس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وهو المهرجان الذي أثبت أنه الأكثر تفاعلًا في المملكة.

وكان الملاحظ خلال الحفل هو حجم التفاعل الكبير من جانب الزوار والمتابعين للفعاليات المميزة التي جاءت لتعكس الهوية السعودية بشكل عام، والإبل بشكل خاص.

وشهد الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فعاليات لا تتكرر عكست الثقافة السعودية، وسط إشادة كبيرة من جانب الزوار بالتنظيم طوال فترة المهرجان.

ودشن الملك سلمان ميدان سباق الهجن بطول 8 كم الذي يضم 7 مسارات تستوعب 100 مطية ويتسع لـ200 سيارة.

وشاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور سباقًا للشوطين الأخيرين للهجن (فئة الحيل)، التقطت “المواطن” كواليسه واستعداداته.

وخلال الحفل، ألقى الشاعر حاكم العنزي قصيدة نبطية بهذه المناسبة، كما ألقى الشاعر محمد بن فطيس المري قصيدة نبطية بهذه المناسبة.

وبعد ذلك سلَّم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمركز الأول لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل وجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.

وشاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضًا لمنقيات المركز الأول لفئة الجمل لمزايين الإبل فئة خمسين ومائة.

كما شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور العرض المسرحي (الإبل عالمنا)، وهو عبارة عن استعراض لعالمية الإبل والرؤية المستقبلية.

وبعد ذلك أديت العرضة السعودية، التي شارك في أدائها الملك سلمان، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وحرص بعض الزوار على التقاط “السيلفي” خلال الحفل الختامي، للاحتفاظ بذكريات لهذا اليوم المميز.







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