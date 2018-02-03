قضية_خريجو_الحاسب_في_ياهلا .. ومتحدث التعليم: لسنا جهة توظيف

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن موضوع رفع الاحتياج وتكثيف عدد الحصص أمور تتعلق بإستراتيجيات التعليم وخطط المناهج، وليست من السهولة بأن تقر بشكل سريع.

وأضاف العصيمي، في مداخلة ببرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: “ليس لدينا حلول لخريجي الحاسب الآلي سوى أن نأخذ منهم حسب الاحتياج والفرص المتاحة”.

وتابع متحدث التعليم: “الوزارة ليست جهة توظيف لجميع خريجي الكليات، وليس أمامها سوى أن تأخذ احتياجاتها من هؤلاء الخريجين”.

واستكمل العصيمي: “الحاسب الآلي لغة لعصر، ولا تستطيع الوزارة أن تغلق هذا التخصص في الجامعات”.







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