قناصة الحوثي تغتال البراءة في تعز.. و5 مجازر مدنية خلال يناير

المواطن- متابعة

أقدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، على ارتكاب جريمة جديدة ضد الطفولة في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي: إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة السلال، أقدمت على قنص الطفل بشار طه علي أحمد، البالغ من العمر 15 عامًا، في الحي السكني الذي يقطنه بمنطقة صالة، شرق مدينة تعز، موضحًا أن الطفل توفي على الفور؛ بحسب “العربية”.

وأكد تقرير حقوقي مقتل 21 مدنيًّا، بينهم 5 أطفال و4 نساء؛ نتيجة القصف العشوائي لميليشيات الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أنه رصد 184 انتهاكًا في مدينة تعز خلال ذات الفترة، وسجل 5 مجازر دامية ارتكبتها الميليشيات وراح ضحيتها 11 قتيلًا من المدنيين.

وبحسب التقرير، قتل 3 مدنيين بقنص مباشر من قناص تابع للحوثيين.







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