قوات أمن الطرق الخاصة تطلق تقنية الرصد الآلي المتحرك للحد من الحوادث

المواطن ـ الرياض:

أطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق، تقنية الرصد الآلي المتحرك من خلال المركبات الميدانية، بهدف رصد المخالفات التي تُعرِّض السلامة المرورية للخطر، على عدد من الطرق الرابطة بين أجزاء المملكة، بغية الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وللحد من الحوادث التي يترتب عليها خسائر مادية وبشرية.

وأوضح العقيد سامي بن محمد الشويرخ، مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام، أنَّ ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق بشكل مستمر لرفع مستوى السلامة المرورية، والحرص على سلامة السائقين ومرتادي الطرق، واستمراراً لما تقوم به من حصرٍ للنقاط السوداء والمواقع الحرجة، ودراسة أسبابها سواء كانت هندسية أو ناتجة عن سلوكيات خاطئة من قائدي المركبات، وإيجاد الحلول التي تضمن عدم تكرار الحوادث في هذه المواقع.

وأشار الشويرخ إلى أنَّه “تم تشغيل هذه الدوريات على الطرق الأكثر خطورة كمرحلة أولى، يلي ذلك تشغيلها في بقية الطرق، على ضوء النتائج الإحصائية، سعياً لخفض أعداد الحوادث وحماية مستخدمي الطريق”.







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