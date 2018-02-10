كاظم الساهر بكت زوجته فطلقها.. هل هي القصة الحقيقية؟

المواطن- متابعة

بكت زوجته فطلقها؟.. جملة لخص بها مغردون على موقع “تويتر” انفصال الفنان كاظم الساهر عن زوجته، ولكن لم تكن هي القصة الحقيقية لانفصالهما.

وظهرت شائعات حول كاظم الساهر خلال اليومين الماضيين، حول أنه طلق زوجته بعد أول خلاف بينهما، وتسبب في بكائها، وأنه وجد نفسه غير أمين عليها ولا يستحقها لأنه كان سببًا في دموعها.

وأصبحت قصة كاظم الساهر محل سخرية وغضب البعض بسبب سذاجة الموقف الذي أدى للطلاق، كما توقع البعض الآخر أن القصة اختلقها أحد الأشخاص بهدف الانتشار وزيادة المتابعين.

وتحدث كاظم الساهر بالفعل عن سبب انفصاله عن زوجته خلال استضافته في برنامج “المتاهة” الذي عُرض عبر شاشة إم بي سي لكن السبب الذي قاله كان مختلفًا تمامًا عن القصة التي أثيرت على “السوشيال ميديا”.

وقال كاظم الساهر أن زواجه المبكر في عُمر الـ19 عامًا، كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت إلى الطلاق حيث لم يكن بالنضج الكافي، كما أن فترة انتشاره وشهرته تسببت في عدم استقراره اجتماعيًا، وكان في بداية حياته لا يبحث عن شيء إلا جني الأموال وشراء منازل لعائلته ليكونوا على مقربة من بعضهم البعض.







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